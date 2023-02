Budget 2023: 'PM प्रणाम' से 'PM कौशल विकास 4.0' तक, बजट में कौन सी नई योजनाएं?

सरकार वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करेगी और इस उद्देश्य से पीएम- प्रणाम योजना/ PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth” शुरू की जाएगी.