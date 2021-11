COVAXIN पर भारतीयों के लिए खुशखबरी, ओमान के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगी छूट

बता दें कि भारत बायोटेक और भारत सरकार लंबे समय से कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन जो दस्तावेज WHO को दिए गए हैं, अधिकारी उनसे संतुष्ट नहीं हैं. अभी इस पर और जानकारी जुटाई जा रही है, जिसके बाद ही इस वैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी. जी-20 समिट में शामिल हुए पीएम मोदी ने भी WHO से जल्द कोवैक्सीन को मंजूरी देने की अपील की.