अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली संग मनाया जन्मदिन, जानिए डिनर पार्टी में कौन-कौन रहा मौजूद। Photos

इस बीच, विराट कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लुपा बेंगलुरु के मेनू की एक तस्वीर साझा की और लिखा, "Thank you Manu Chandra for an unbelievable dining experience the other night. Hands down one of the best food experiences of our lives."