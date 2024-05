Cannes 2024 में भारत का डंका, चिदानंद की शॉर्ट फिल्म ने जीता ला सिनेफ अवॉर्ड

77वें कान्स फिल्म फेस्टिवल (Cannes 2024) में FTII के छात्र चिदानंद एस नाइक की फिल्म 'सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन्स टू नो' (SUNFLOWERS WERE THE FIRST ONES TO KNOW…) ने ला सिनेफ अवॉर्ड अपने नाम किया. फिल्म को फर्स्ट प्राइज मिला है.

वहीं दूसरा पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय के आसिया सेगालोविच की फिल्म 'आउट ऑफ द विडो थ्रू द वॉल' और ग्रीस के थेसालोनिकी को मिला है. तीसरा पुरस्कार NFTS यूके की भारतीय मूल की छात्रा मानसी माहेश्वरी की फिल्म 'बनीहुड' को मिला है. मानसी उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं.