Farzi Review: शाहिद-विजय सेतुपति शानदार, थ्रिलर के साथ कॉमेडी का तड़का

ABBA का एक मशहूर गाना है “Money, money, money' must be funny in the rich man's world. ठीक उसी तरह फर्जी में सनी (शाहिद कपूर) और उसका बेस्ट फ्रेंड फिरोज (भुवन अरोड़ा) एक ऐसी दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं, जहां ये कहा जाता है कि पैसे से दुनिया की हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, ये कहावत कितनी मूर्खतापूर्ण हैं.

सनी और फिरोज नानू की चौकस निगरानी में रहते हैं, जो रोल अमोल पालेकर ने शानदार अभिनय के साथ निभाया है, वो उनके केयरटेकर और एडुकेटर हैं.