Ileana D'cruz ने दिखाया बेबी बंप, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज (Ileana D'Cruz), जिन्होंने इस ही साल अप्रैल की शुरुआत में अपनी प्रेग्नेंसी की न्यूज का ऐलान किया और सबको खुशखबरी सुनाई, वहीं इलियाना ने सोशल मीडिया पर फैंस को अपना बेबी बंप दिखाते हुए कुछ मिरर सेल्फी इंस्टाग्राम पर शेयर की है. तस्वीरों में कैजुअल ब्लैक आउटफिटम में तस्वीरों को मजेदार तरीके से कैप्शन देते हुए लिखा, "यह सभी एंग्लस के बारे में है, It's all about angles".