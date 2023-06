Arjun Kapoor के बर्थडे पर मलाइका अरोड़ा का 'छैया-छैया' डांस, देखें फोटो

26 जून को अर्जुन कपूर(Arjun Kapoor) ने अपना 38वां जन्मदिन(Birthday) मनाया इस मौके पर मलाइका अरोड़ा(Malaika Arora) ने अर्जुन कपूर को विश करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया.

कई सारी फोटों शेयर करने के बाद मलायका ने लिखा "Happy birthday my sunshine, my thinker, my goofy, my shopaholic, my handsome…( जन्मदिन मुबारक हो मेरे सनशाइन, मेरे थिंकर, मेरे नासमझ, मेरे शॉपहॉलिक, मेरे हैंडसम...)