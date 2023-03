ऑस्कर विनर कुआन,रोहिंग्या तस्मिदा,गैरी की कहानी क्या कह रही? दिल और दरवाजे खोलिए

Everything Everywhere All at Once के लिए बेस्ट सह कलाकार का ऑस्कर जीतने के बाद के ह्ई कुआन (Ke Huy Quan) ने एक इमोशनल स्पीच दी. उन्होंने कहा-''मेरी यात्रा एक नाव पर शुरू हुई. मैं एक साल तक रिफ्यूजी कैंप में रहा और पता नहीं कैसे मैं हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टेज तक पहुंच गया. ऐसी कहानियां सिर्फ फिल्मों में ही मुमकिन हैं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये मेरे साथ हो रहा है. यही है अमेरिकन ड्रीम.''

लेकिन ये सिर्फ अमेरिकन ड्रीम नहीं, पूरी मानवता का ख्वाब है, एक अधूरा ख्वाब. कुआन की कहानी एक नजीर है कि ये ख्वाब पूरा हो सकता है. 'कुआन कथा' कम है तो भारत में रह रही तस्मिदा और इंग्लैंड के गैरी लिनेकर की कहानियां भी हैं.