Oscars 2023 Winner List: Everything Everywhere को 7 अवॉर्ड, विनर्स की पूरी लिस्ट

बेस्ट फिल्म: Everything Everywhere All at Once

बेस्ट एक्ट्रेस: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

बेस्ट एक्टर: Brendan Fraser (The Whale)

बेस्ट डायरेक्शन: Daniel Kwan और Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

बेस्ट फिल्म एडिटिंग: Everything Everywhere All at Once

बेस्ट ओरिजिनिल सॉन्ग: नाटू नाटू (RRR)

बेस्ट साउंड डिजाइन: Top Gun: Maverick

बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले: Women Talking

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले: Everything Everywhere All at Once

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स: Avatar: The Way of Water

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर: All Quiet on the Western Front

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन: All Quiet on the Western Front

बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म: The Elephant Whisperers

बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म: All Quiet on the Western Front

बेस्ट कॉस्टूम डिजाइन: Ruth Carter (Black Panther: Wakanda Forever)

बेस्ट मेकअप एंड हेयरस्टाइलिंग: Adrien Morot, Judy Chin और Anne Marie Bradley (The Whale)

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी: All Quiet on the Western Front

बेस्ट लाइव-एक्शन शॉर्ट फिल्म: An Irish Goodbye

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर: Navalny

बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म: Pinocchio