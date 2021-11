प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस को किया roast, 10 साल के अंतर पर भी किया जोक

प्रियंका चोपड़ा की झोली में इस समय कई फिल्में हैं. उनकी 'Matrix 4: Resurrections' और 'Text For You' रिलीज को तैयार हैं. वहीं, वो इस समय अपनी ड्रामा सीरीज 'Citadel' की भी शूटिंग कर रही हैं, जिसमें उनके साथ 'Eternals' और 'Game of Thrones' में दिख चुके रिचर्ड मैडन भी हैं. वहीं, बॉलीवुड में उनके पास फरहान अख्तर की फिल्म 'जी ले जरा' है, जिसमें उनके साथ कटरीना कैफ और आलिया भट्ट भी नजर आएंगी.