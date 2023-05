Robert De Niro 79 साल की उम्र में पिता बने, इंटरव्यू में दी जानकारी

बता दें कि रॉबर्ड डी नीरो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'अबाउट माय फादर' (About My Father) के प्रमोशन में बिजी हैं जो 26 मई, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं फिल्म 'अबाउट माय फादर' के प्रमोशन के दौरान ET Canada को दिए अपने इस इंटरव्यू में रॉबर्ट डी नीरो ने कहा कि मेरे छह नहीं, बल्कि सात बच्चे हैं जिसका स्वागत मैंने अभी ही किया है.