ट्विटर को टक्कर देने आ रहा है BlueSky? क्या है ब्लू स्काई और कैसे करता है काम?

Bluesky के यूजर इंटरफेस की बात की जाए तो यह यूजर्स के लिए काफी हद तक ट्विटर के जैसा ही है. इस पर यूजर्स अपनी प्रोफाइल बनाकर छोटे मैसेज के साथ फोटो पोस्ट कर सकते हैं. यह यूजर्स को 300 कैरेक्टर्स टेक्स्ट लिखने की सविधा देता है.

अगर इसके टाइमलाइन की बात की जाए तो इस पर "What's hot" और "Following" फीड है, जो ट्विटर के "For You" और "Following" फीड जैसा है.

इसके अलावा ट्विटर के उलट BlueSky का कोर फ्रेमवर्क तमाम तरह के Customizations की सुविधा देता है.

अक्टूबर में इसके एक ब्लॉग पोस्ट में कहा गया कि नेटवर्क चलाने वाली एक साइट के बजाय, आपके पास कई साइटें हो सकती हैं. इसका मतलब है कि आपको प्रोवाइडर्स, Individuals और Businesses के विकल्प मिलते हैं.