COP26: ग्लोबल सोलर ग्रिड पर लग सकती है मुहर, समझिए क्या है भारत का ये आइडिया

ग्लासगो में होने जा रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 26) में ग्लोबल सोलर ग्रिड की महत्वाकांक्षी योजना को संभावित रूप से अपनाया जायेगा. इस योजना को One Sun One World One Grid (OSOWOG) के नाम से भी जाना जाता है. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA इस पहल को लागू करने वाली संस्था है.