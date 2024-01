Eat Orange in Winters: सर्दियों में संतरा खाने के फायदे व सही समय

Eat Orange in Winters: सर्दियों के मौसम में कई तरह की सब्जियां और फल ऐसे होते हैं जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. आज हम बात कर रहें हैं संतरे की जिसकी आवक सर्दियों में शुरु हो जाती हैं और इसका सेवन स्वास्थ्य को (orange benefits for health) कई लाभ पहुंचाता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो आपकी इम्युनिटी को मजबूत रखता है. लेकिन अगर इनका सेवन गलत समय में करते हैं तो यें गैस और कब्ज की समस्या भी बन सकता है, ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इस फल का सेवन करने का (right time to eat orange) सही समय व क्या फायदें.