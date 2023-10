Healthy Foods To Improve Eyesight: चश्मा उतारने के लिए डाइट में शामिल करें यें चीजे

How to improve your eyesight: आजकल आंखों की कमजोरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. आज के समय में बेहद छोटी उम्र के बच्चों को तेज पॉवर का चश्मा लग जाता है. कई बार आपकी लाइफस्टाइल और खान पान का असर भी आंखों को कमजोर बनाने का कारण भी बन जाता हैं. ऐसे में आपकों अपनी डाइट में उन चीजों को शामिल करना चाहिए जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने और हेल्दी बनाएं में मदद करें. जिंक, कॉपर, विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन से भरपूर डाइट लेने से आंखों की रोशनी को तेज किया जा सकता है.