Gujarat: किसी की उम्र 104, तो कोई व्हीलचेयर पर सवार, वोटिंग की खास तस्वीरें

गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Election 2022) के पहले चरण के लिए गुरुवार, 1 दिसंबर को सौराष्ट्र-कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में 89 सीटों पर मतदान हो रहा है. पहले चरण में 339 निर्दलीय सहित 788 उम्मीदवार मैदान में हैं. प्रदेश में AAP की एंट्री के साथ ही मुकाबला त्रिकोणीय (BJP vs INC vs AAP) हो गया है.