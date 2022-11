Allahabad HC recruitment 2022: इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3932 पदों पर भर्ती

Allahabad High Court Group C and D Recruitment 2022: इलाहाबाद हाई कोर्ट (AHC) उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट ने ग्रुप 'C' और 'D' के विभिन्न पदों भर्ती निकली है. जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.nta.nic.in या www.allahabadhighcourt.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से कुल 3932 पदों को भरा जाएगा.