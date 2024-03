Central Bank of India SO admit card 2024: एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Central Bank of India SO admit card 2024 released: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पद के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिये हैं. जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में शामिल होना हैं वें आधिकारिक वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करनी होगी.