UP मेट्रो लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

UP Metro Admit Card 2022: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) ने यूपी मेट्रो लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने यूपी मेट्रो (UP Metro) में अलग-अलग पदों पर के लिए आवेदन किया हैं वें आधिकारिक वेबसाइट lmrcl.com से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यूपी मेट्रो की भर्ती के जरियें कुल 142 पदों को भरा जाएगा. यूपी मेट्रो लिखित परीक्षा (UP Metro written exam) का आयोजन 2 और 3 जनवरी 2023 को किया जाएगा.