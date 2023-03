Google ने आज अमेरिकी स्टंट वुमन व रेसर किटी ओ'नील की जयंती पर बनाया खास Doodle

ओ'नील बचपन से सुनने में समस्या थीं लेकिन अपने बुलंद हौसलों के चलते उन्होंने आसमान की ऊचाइयों को छुने में कोई कसर नहीं छोड़ी. जब वह ट्रैक पर रेसिंग कार दौड़ाती थीं तो कोई उनकी तेज स्पीड के सामने टिक नहीं पाता था इसीलिए उन्हें 'the fastest woman in the world के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा वह एक पेशेवर एथलीट रहीं.