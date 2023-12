Human Rights Day Theme 2023: मानवाधिकारी दिवस इस साल थीम, इतिहास व मैसेज, कोट्स

मानवाधिकार दिवस, साल 2023 की थीम|Human Rights Day theme 2023

हर साल कोरोना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी दिवस की एक अलग थीम होती हैं इस साल की थीम- भविष्य में मानवाधिकार संस्कृति को समेकित और कायम रखना (Consolidating and Sustaining Human Rights Culture into the Future) है. इस मौके पर यूएन महासचिव की तरफ से संदेश जारी किया गया है.