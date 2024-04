Bengali New Year Wishes 2024: बंगाली नव वर्ष, पोइला बोइशाख की इन मैसेज, कोट्स से दें बधाई

Bengali New Year, Pohela Baishakh 2024 Wishes in Hindi: अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी के दिन नए साल की शुरुआत होती हैं, लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों और समुदाय के लोग अपनी-अपनी संस्कृति व परपंराओं के अनुसार नया साल मनाते हैं. इसी कढ़ी में बंगाली समुदाय के लोग पोइला बोइशाख (Pohela Boishakh) के दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं. इस साल पोइला बोइशाख या बंगाली नववर्ष (Bengali New Year) शनिवार 15 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा. बंगाली नव वर्ष को प्रमुख तौर पर पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है. पोइला बैसाख को पोहेला बोइशाख और शुभो नोबो बोरसो (Subho Nobo Borso) के नाम से भी जाना जाता है.