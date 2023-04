Happy Utkal Divas 2023: ओडिशा दिवस की इन मैसेज, कोट्स से दें शुभकामनाएं

राज्य के प्रत्येक नागरिक को इस ओडिशा दिवस पर आना चाहिए, और उनकी इच्छाओं, तारीफों और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देना चाहिए, ताकि सभी के लिए एक विशेष और खुशहाल दिन हो सके.

इस ओडिशा दिवस पर मेरा अभिवादन स्वीकार करें..

Best wishes to my sisters and brothers of Odisha on Utkala Divas.

On this Utkal Dibasa, I want everyone to have such love, affection and happiness, which is considered special.

Humble tributes to the legendary leader, 1st Chief Minister of Odisha & Utkala Keshari Dr. Harekrushna Mahatab on his death anniversary.