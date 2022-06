World Environment Day Wishes 2022: विश्व पर्यावरण दिवस थीम, Message, Quotes

Happy World Environment Day Wishes 2022: दुनिया भर में आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) मनाया जा रहा है. इस दिन विशेष रूप से हम सब अपने समज को पर्यावरण के प्रति जागरुक करते है और अपने-अपने घरों में पेड़ लगाते व नदियों को साफ रखने का संकल्प लेते है. विश्व पर्यावरण दिवस की हर साल एक थीम होती है. इस साल की थीम 'Only One Earth- Living Sustainably in Harmony with Nature' है. इस थीम के आधार पर 'प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना' पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.