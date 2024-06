अलप्पुझा चुनाव रिजल्ट 2024 Live Updates: लोकसभा वोटों की गिनती आज

Alappuzha Lok Sabha Election Result 2024 Live Updates: अलप्पुझा (Alappuzha) लोकसभा सीट से शोभा सुरेंद्रन (बीजेपी) (Sobha Surendran (BJP)), के.सी. वेणुगोपाल (कांग्रेस) (K.C Venugopal (Congress)), ए.एम. आरिफ (सीपीआईएम) (A.M Ariff (CPIM)) उम्मीदवार हैं. अलप्पुझा (Alappuzha) लोकसभा सीट पर चुनाव के क्या नतीजे हैं, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा, रिजल्ट के रुझान को लगातार अपडेट कर रहे हैं.



अलप्पुझा (Alappuzha) लोकसभा सीट पर 26 April को Phase 2 में चुनाव हुए. यहां से साल 2019 में सीपीआईएम (CPIM) से एडवोकेट ए.एम. आरिफ (Adv. A M Ariff) जीते थे. उन्होंने कांग्रेस (Congress) के एडवोकेट शानीमोल उस्मान (Adv. Shanimol Osman) को हराया था. अलप्पुझा (Alappuzha) में साल 2014 में कांग्रेस (Congress) के के सी वेणुगोपाल (K C Venugopal) ने सीपीआईएम (CPIM) के सी बी चंद्रबाबू (C B Chandrababu) को हराया था.