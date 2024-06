अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चुनाव रिजल्ट 2024 Live Updates: लोकसभा वोटों की गिनती आज

Andaman and Nicobar Islands Lok Sabha Election Result 2024 Live Updates: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Islands) लोकसभा सीट से बिष्णु पादा राय (बीजेपी) (Bishnu Pada Ray (BJP)), कुलदीप राय शर्मा (कांग्रेस) (Kuldeep Rai Sharma (Congress)) उम्मीदवार हैं. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Islands) लोकसभा सीट पर चुनाव के क्या नतीजे हैं, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा, रिजल्ट के रुझान को लगातार अपडेट कर रहे हैं.



अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Islands) लोकसभा सीट पर 19 April को Phase 1 में चुनाव हुए. यहां से साल 2019 में कांग्रेस (Congress) से कुलदीप राय शर्मा (Kuldeep Rai Sharma) जीते थे. उन्होंने बीजेपी (BJP) के विशाल जॉली (Vishal Jolly) को हराया था. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Islands) में साल 2014 में बीजेपी (BJP) के बिष्णु पदा राय (Bishnu Pada Ray) ने कांग्रेस (Congress) के कुलदीप राय शर्मा (Kuldeep Rai Sharma) को हराया था.