Sri Lanka: विपक्ष के नेता साजिथ प्रेमदासा राष्ट्रपति पद के चुनावी रेस में शामिल

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी भारत में पहले मंकीपॉक्स केस के मिलने की पुष्टि की है. WHO ने अपने एक बयान में कहा कि "WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मंकीपॉक्स का पहला मामला भारत से सामने आया है. यह इस सप्ताह की शुरुआत में मिडिल-ईस्ट से आए एक 35 वर्षीय व्यक्ति में पाया गया है".