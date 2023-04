Breaking News Live: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये की कटौती

Today's Breaking News in Hindi Live Updates: दुनिया भर की न्यूज हो या देश की राजनीति में कोई हलचल, मनोरंजन की दुनिया से लेकर खेल तक सबकुछ एक जगह पर. IPL 2023 के पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया. आज दिन की बड़ी खबरों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. छत्तीसगढ़ में आज से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे शुरू होगा. IPL में आज 2 मैच खेले जाएंगे. पहला मैच PBKS vs KKR और दूसरा मैच LSG vs DC के बीच होगा.