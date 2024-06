दमन और दीव चुनाव रिजल्ट 2024 Live Updates: लोकसभा वोटों की गिनती आज

Daman and Diu Lok Sabha Election Result 2024 Live Updates: दमन और दीव (Daman and Diu) लोकसभा सीट से लालुभाई बाबुभाई पटेल (बीजेपी) (Lalubhai Babubhai Patel (BJP)), केतन दयाभाई पटेल (कांग्रेस) (Ketan Dahyabhai Patel (Congress)) उम्मीदवार हैं. दमन और दीव (Daman and Diu) लोकसभा सीट पर चुनाव के क्या नतीजे हैं, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा, रिजल्ट के रुझान को लगातार अपडेट कर रहे हैं.



दमन और दीव (Daman and Diu) लोकसभा सीट पर 7 May को Phase 3 में चुनाव हुए. यहां से साल 2019 में बीजेपी (BJP) से लालुभाई बाबुभाई पटेल (Lalubhai Babubhai Patel) जीते थे. उन्होंने कांग्रेस (Congress) के केतन दह्याभाई पटेल (Ketan Dahyabhai Patel) को हराया था. दमन और दीव (Daman and Diu) में साल 2014 में बीजेपी (BJP) के पटेल लालुभाई बाबूभाई (Patel Lalubhai Babubhai) ने कांग्रेस (Congress) के केतन दह्याभाई पटेल (Ketan Dahyabhai Patel) को हराया था.