ICMAI CMA Result 2024: सीएमए फाइनल, इंटर का रिजल्ट जारी हुआ, डायरेक्ट लिंक से चेक करें

CMA Result 2024: आईसीएमएआई सीएमए इंटर, फाइनल दिसंबर 2023 रिजल्ट ऐसे चेक करें

सबसे पहले संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट- icmai.in पर जाएं.

स्टूडेंट टैब पर क्लिक करें, इसके बाद स्टूडेंट कनेक्ट पोर्टल पर क्लिक करें.

इसके बाद परीक्षा टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद, स्क्रीन के बाईं ओर परिणाम लिंक पर क्लिक करें.

परिणाम देखने के लिए पंजीकरण संख्या दर्ज करें और लॉगिन करें.

भविष्य के लिए सीएमए परिणाम 2023 को डाउनलोड करें.

The Institute of Cost Accountants of India Result: डायरेक्ट लिंक