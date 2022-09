NHM UP Answer Key 2022: कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर पद की आंसर-की जारी, करें डाउनलोड

NHM UP Community Health Officer Answer Key 2022: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश (National Health Mission, UP) ने कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर पदों की आंसर-की (NHM UP CHO Answer Key 2022) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार एनएचएम यूपी की परीक्षा में शामिल हुए थें, वे आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in से आंसर-की (National Health Mission UP CHO Answer Key 2022) डाउनलोड कर सकते हैं.