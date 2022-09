UP BEd Counseling 2022: यूपी बीएड काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू, चेक करें शेड्यूल

UP B.Ed JEE Counselling 2022: महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय (Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University) बरेली ने यूपी बीएड जेईई काउंसलिंग (UP BEd JEE Counselling 2022) का शेड्यूल जारी कर दिया है. यूपी बीएड जेईई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन (UP B.Ed JEE Counselling 2022 Registration) का पहला चरण 30 सितंबर 2022 से शुरू होगा. जो उम्मीदवार यूपी बीएड जेईई काउंसलिंग शेड्यूल चेक करना चाहते हैं, वे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in पर कर सकते हैं.