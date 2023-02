UP Board Admit Card 2023: कक्षा 10वीं, 12वीं के प्रवेश पत्र यहां से डाउनलोड करें

UP Board Admit Card 2023 Released: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड की 12वीं और 10वीं की परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2023) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिये है. जिन रेगुलर छात्रों को इस साल की कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2023) में शामिल होना हैं वें अपने एडमिट कार्ड संबंधित स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं.