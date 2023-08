UP BTech Admission 2023: राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज, uptac.admissions.nic.in पर करें चेक

UP BTech Admission 2023: डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) लखनऊ उत्तर प्रदेश (UP) आज यानी 15 अगस्त को बीटेक काउंसलिंग 2023 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी करेगा. जो उम्मीदवार यूपी बीटेक काउंसलिंग 2023 राउंड 1 के लिए उपस्थित हुए थे, वें अलॉटमेंट रिजल्ट (UP BTech Admission Round 1 seat allotment Result) ऑफिशियल वेबसाइट uptac.admissions.nic.in पर जारी हने के बाद चेक कर पाएंगे. उम्मीदवार नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट चेक कर सकेंगे.