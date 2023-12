Voter ID Card Photo Change: वोटर आईडी कार्ड में अपनी धूंधली तस्वीर को ऐसे ऑनलाइन बदले

How Photo Change in Voter ID Card: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (Election Commission of India) द्वारा जारी किया जाने वाला वोटर आईडी कार्ड एक अहम आईडी प्रूफ है जिसके जरिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं. चुनाव आयोग 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक को वोटर आईडी कार्ड बनवाने की सुविधा देता है. आप इस आईडी को बनाने के लिए आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं.