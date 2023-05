"केंद्र का अध्यादेश लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट के साथ भद्दा मजाक है": CM केजरीवाल

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार (Delhi Govt. Vs Central Govt.) के बीच तकरार एक बार फिर चरम पर है. केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 19 मई को एक अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया था. इसपर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal On Centre's New Order) ने शनिवार, 20 मई को कहा कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है.