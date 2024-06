'1.3 करोड़ लोगों की आय पर खतरा', कोयले का इस्तेमाल खत्म करने की दिशा में गंभीर चुनौतियां

नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया (NFI) की एक स्टडी में सामने आया है कि 'कोल ट्रांजीशन यानी कोयले का इस्तेमाल खत्म करना' हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए गंभीर चुनौती पेश करता है. बुधवार, 26 जून को NFI ने “एट द क्रॉसरोड्स: मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड द जस्ट ट्रांजिशन डिलेमा (At the Crossroads: Marginalised Communities and the Just Transition Dilemma)” नाम से एक रिपोर्ट जारी की है.