Covid 19 Vaccine: Biological E. ने घटाया रेट, 250 रूपए में मिलेगी एक डोज

इस साल अप्रैल में भारत के ड्रग रेगुलेटर ने 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सिन के साथ 5 से 12 साल के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई के Corbevax के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन (EUA) की मंजूरी दी थी.

Corbevax को डेवलप करने में BE ने टेक्सास चिल्ड्रन Texas Children’s Hospital and Baylor College of Medicine के साथ कोलेबोरेट किया था. वैक्सीनेशन के लिए EUA मिलने से पहले, कंपनी ने कहा कि उसने 5-12 और 12-18 आयु वर्ग के 624 बच्चों में फेज 1 और 2 मल्टी सेंटर क्लीनिकल ट्रायल पूरे किए.