G20 को लेकर भारत में तैयारियां तेज, दिल्ली-मुंबई सहित अन्य राज्यों ने क्या किया?

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 17 जनवरी को G20 के तहत थिंक 20 ( Think 20 under G20 in Madhya Pradesh capital Bhopal) की खास बैठक हुई. यहां अलग अलग देशों से आये विदेशी मेहमानों के लिये खास व्यवस्थाएं की गई थी. कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (Kushabhau Thackeray International Convention Center) में गांवों के देसी अंदाज में मां की रसोई बनाई गई थी. जिसमें विदेशी मेहमानों को चूल्हे पर बना देसी जायका परोसा गया. इसके साथ ही सड़क के किनारे नए पेड़ लगाए गए. हरियाली को बढ़ावा दिया गया. कई सांस्कृतिक चीजों से रूबरू कराया गया.