Kota Suicide: अपने बच्चों और छात्रों का सपोर्ट करें, तभी बदलेंगे हालात

क्या चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है?

कोटा में एक दोस्त की जरूरत होती है, लेकिन इसे बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करने में लग जाती है.

एक समेकित मंच की आवश्यकता है, जहां कोचिंग संस्थान प्रशासन, छात्र प्रतिनिधि, माता-पिता, छात्रावास संघ और अन्य हितधारक एक-दूसरे के प्रति जवाबदेह हों.

मानसिक स्वास्थ्य विश्लेषण, छोटे बैच का आकार, हर हफ्ते एक दिन की छुट्टी, माता-पिता-शिक्षक की नियमित बातचीत, और सबसे महत्वपूर्ण, विफलता की पहचान (पढ़ें: कोई चयन नहीं) - मेज पर इन सभी चीजों के साथ, एक स्वस्थ वातावरण बनाया जा सकता है. और यह एक नई शुरुआत हो सकती है.

(जैसा राहुल गोरेजा को बताया गया)

(अंशु महाराज 'It Happens Only In Kota' के संस्थापक हैं यह कोटा में छात्रों का एक समुदाय. वह 2010-2014 से कोटा में ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे थे.)