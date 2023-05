New Parliament: खूबसूरती बढ़ा रही UP की कालीन,9 महीने-10 लाख मानव-घंटे की मेहनत

New Parliament Inauguration: यूपी (UP) के करीब 900 कारीगरों द्वारा ‘10 लाख घंटे तक’ हाथों से बुनाई करके बनी कालीनें नए संसद भवन (New Parliament) में शोभा बढ़ा रही हैं. पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार, 28 मई, 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन (New Parliament Inauguration) किया. लोकसभा और राज्यसभा के कालीनों में क्रमशः राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पुष्प कमल के उत्कृष्ट रूपों को दर्शाया गया है.