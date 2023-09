संसद का विशेष सत्र: मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़ा बिल क्या है और इससे क्या बदलेगा?

बुधवार, 13 सितंबर की देर रात जारी किए गए संसदीय बुलेटिन में केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विधेयक को सूचीबद्ध किया है. आइए जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक (The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023) में किस तरह के प्रावधानों को शामिल किया गया है.