"भारत में भेदभाव नहीं":PM मोदी-बाइडेन ने दिया संयुक्त बयान,किन मुद्दों पर सहमति?

"हम आर्टेमिस समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं. हमने अपने अंतरिक्ष सहयोग में एक लंबी उड़ान भरी है. भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए 'Even sky is not the limit'.

पीएम मोदी