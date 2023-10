रघुबर दास बने ओडिशा के नए राज्यपाल, इंद्र सेना रेड्डी को त्रिपुरा की जिम्मेदारी

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास (Raghubar Das New Governor Of Odisha) को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है जबकि बीजेपी नेता इंद्र सेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल (Indra Sena Reddy Nallu New Governor Of Tripura) बनाया गया है. यह जानकारी बुधवार, 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति जारी कर दी.