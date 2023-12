राम मंदिर उद्घाटन समारोह: आडवाणी-मनोहर जोशी के अलावा किसे मिला न्योता? ये है VIP लिस्ट

consecration of the Ram Temple in Ayodhya: अयोध्या में बने राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होगा. रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अतिथियों को न्योता भी भेजा जा रहा है. राम मंदिर ट्रस्ट के महासिचव की ओर से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मंदिर के उद्घाटन समारोह में न आने की अपील के बाद अब उन्हें समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया है. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और आंदोलन का अहम हिस्सा रहे मुरली मनोहर जोशी को भी औपचारिक निमंत्रण मिला है.