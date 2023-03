तमिलनाडु में दही ने बढ़ाई राजनीतिक खटास, FSSAI पर क्यों लगा हिंदी थोपने का आरोप?

The Hindu की एक रिपोर्ट के अनुसार FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) ने बुधवार को कर्नाटक के 'नंदिनी' ब्रांड के उत्पादक मिल्क फेडरेशन (KMF) और 'आविन' ब्रांड के उत्पादक को निर्देश दिया है कि दही के पाउच पर हिंदी में 'दही' शब्द का प्रयोग किया जाए.

FSSAI निर्देश में कहा गया था कि 'कर्ड' (अंग्रेजी) या 'तायिर' (तमिल) की जगह अब 'दही' (हिंदी) में लेबल किया जाएगा. FSSAI ने यह भी कहा कि तमिल के "tair" या "tayir" जैसे शब्दों को कोष्ठक में इस्तेमाल किया जा सकता है.