Voter ID Search by name: Voter List में आपका नाम है या नहीं? ऑनलाइन इन 2 तरीकों से चेक करें

Search Your Name in Voters list: देश में चुनावी मौसम चल रहा है और दूसरे फेज की वोटिंग कल 26 अप्रैल को होनी है. ऐसे में वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम (Voter List Name Check) होना अनिवार्य है. आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर चेक कर सकते हैं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम (Search Your Name in Voters list) है या नहीं.