New Labour Code: जुलाई से इन-हैंड सैलेरी कम, बढ़ सकती हैं छुट्टियां- जानिए सबकुछ

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इन हैंड सैलेरी कम मिलेगी ये एक बड़ा नुकसान. नए श्रम कानूनों के तहत रिटायरमेंट कॉर्पोस और ग्रेच्युटी अमाउंट में वृद्धि होगी.

हालांकि, कुछ राज्यों ने अभी तक चारों श्रम कानूनों के तहत नियम नहीं बनाए हैं. श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि केवल 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) ने सैलेरी कानून के तहत मसौदा नियमों को प्रकाशित किया है.

केंद्र सरकार ने इन चारों कोड का फाइनल ड्राफ्ट फरवरी 2021 में ही तैयार कर लिया था. उससे पहले सरकार ने कोड ऑफ वेजेज 2019 (Code on Wages, 2019) को 08 अगस्त 2019 को नोटिफाई किया था. इसी तरह इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 (Industrial Relations Code, 2020), कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 (Code on Social Security, 2020) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) को 29 सितंबर 2020 को नोटिफाई किया गया था. लोकसभा में कोड को पास कर दिया गया है लेकिन लेबर पर फैसला लेना का अधिकार राज्यों के हाथ में है.