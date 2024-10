हरियाणा में 'जलेबी' की तरह उलझी कांग्रेस, 5 फैक्टर की वजह से जीतते-जीतते हार गई

लेकिन सवाल है कि जो कांग्रेस ओपीनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल में सरकार बनाती दिख रही थी वो क्यों हवा को भांप नहीं पाई? 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जीरो सीट लाने वाली कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीट जीत जाती है फिर तीन महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि जीत कांग्रेस के 'हाथ को आया पर मुंह ना लगा'..

इस आर्टिकल में हम 5 प्वाइंट में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या गलती की जो उसे तीसरी बार भी हरियाणा की सत्ता से दूर रहना पड़ रहा है.

1. 'हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था'

हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था

हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था..

ये कहावत कांग्रेस पर फिट बैठती है.. मध्य प्रदेश (कमलनाथ vs ज्योतिरादित्य सिंधिया), राजस्थान (सचिन पायलट vs अशोक गहलोत), छत्तीसगढ़ (भूपेश बघेल vs टीएस देव) से भी कांग्रेस ने कुछ नहीं सीखा.. हरियाणा में भी वही सब कुछ होता नजर आया. कहते हैं कांग्रेस को दुशमन (बीजेपी) की क्या जरूरत.. क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई सबके सामने थी. कई गुट बन चुके थे. भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, दलित चेहरा कुमारी शैलजा, राहुल के करीबी रहे रणदीप सुरजेवाला. हाल ये था कि पार्टी की सीनियर लीडर कुमारी शैलजा करीब 13 दिन चुनाव प्रचार से लापता रहीं.. खबर आई कि वो टिकट बंटवारे से नाराज थीं... क्योंकि हुड्डा गुट के ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट मिल गया.

हसीन सपने में खोई कांग्रेस के नेता जीत से पहले ही मुख्मंत्री पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी करने में जुट गए.. यही नहीं एक दूसरे के गुट के उम्मीदवारों के लिए मिलकर वोट मांगने तक से परहेज करने लगे. नतीजा सबके सामने है..

2. जाति की सोशल इजीनियरिंग में 'फॉल्ट'

हरियाणा में तीन जातियों ने पारंपरिक रूप से सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है. ये जाति हैं, ओबीसी- करीब 35 प्रतिशत, जाट- 20 से 22 फीसदी और दलित करीब 20 फीसदी. हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें अनुसूचित जाति की 17 सीटें हैं. वहीं 47 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कम से कम 20 प्रतिशत दलित हैं.

हरियाणा में कांग्रेस के पास जाट के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दिपेंद्र हुड्डा हैं, दलित के रूप में कुमारी शैलजा और चुनाव से दो दिन पहले घर वापसी करने वाले अशोक तंवर. लेकिन ओबीसी, पंजाबी और नॉन जाट समाज से कोई बड़ा चेहरा नहीं है. साथ ही कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर जाट उम्मीदवारों पर दांव लगाया और इस समुदाय से करीब 28 उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि बीजेपी ने हमेशा की तरह नॉन-जाट राजनीति पर फोकस रखा और सिर्फ 16 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया. वहीं बीजेपी ने करीब 22 ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया.

बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी गैर-जाट वोटों, खासकर पंजाबी, ओबीसी, अहीर, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया वोटों के एकजुट होने का संकेत देती दिख रही है. पार्टी ने उन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है जहां गैर-जाट बड़ी संख्या में हैं - जैसे जीटी रोड बेल्ट जहां पंजाबियों का प्रभुत्व है, अहीरवाल बेल्ट जहां अहीरों की अच्छी संख्या है, और फरीदाबाद जहां गुज्जरों का प्रभाव है.