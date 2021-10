अजित पवार के बेटे पर IT की रेड को शरद पवार ने बताया बदले की राजनीति

दरअसल, IT विभाग पिछले महीने भर से महाराष्ट्र में एक्शन मोड में है. पिछले महीने IT विभाग ने कुल 40 ठिकानों पर छापे मारे थे. इन छापेमारियों को लेकर IT विभाग ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. IT विभाग के मुताबिक दो बिचौलियों ने मुंबई के होटल ओबेरॉय में दो सुइट्स बुक कर रखे थे, जहां अवैध लेनदेन होने की बात सामने आई है. IT विभाग को इस कार्रवाई में करीबन 1050 करोड़ से ज्यादा लेनदेन की जानकारी मिली है. IT विभाग के इस खुलासे ने महाराष्ट्र की सियासत में कइयों की नींद उड़ा दी है.